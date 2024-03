Inchiesta Perugia | Messina Fdi | ' è normale spiare persone nemmeno indagate?'

(Adnkronos) – "Bisogna tutelare le banche dati, non solo quella della Dna, ma tutte quelle che hanno atti giudiziari". Lo ha detto il procuratore di Perugia ... (webmagazine24)

"I numeri che oggi do - sui fenomeni di Dossier aggio (ndr) - sono davvero preoccupanti, sono mostruosi. Ma il mio compito è quello di individuare le ... (firenzepost)

Cantone in Commissione Antimafia: "Tutelare le banche dati, non solo quella della Dna" "Bisogna tutelare le banche dati, non solo quella della Dna, ma tutte ... (sbircialanotizia)