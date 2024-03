Inchiesta Perugia | M Occhiuto Fi | ‘urgente rafforzare protezione dati personali’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roma, 7 mar. (Adnkronos) – ?L?uso illegale di informazioni riservate che sta emergendo in questi giorni, e i cui risvolti sono tuttora in evoluzione, è un grave scandalo che colpisce la nostra democrazia. Questa vicenda, su cui è necessario fare piena luce, è un campanello d’allarme che richiama l’urgenza diladei nostripersonali. La rivelazione di un’ampia rete di dossieraggio abusivo, in cui la mia stessa privacy è stata violata, è un’amara, ulteriore conferma di ciò che ho sempre saputo sui pericoli che corriamo quando le nostre informazioni vengono manipolate da mani invisibili”. Così il senatore di Forza Italia, Mario.“Non è la prima volta che vivo sulla mia pelle le conseguenze di sistemi deviati e collegati ad ignobili macchine del fango, orchestrate a dovere per colpire un ...