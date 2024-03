Inchiesta Perugia | Calenda | ‘audizione Copasir sia pubblica’

"I numeri che oggi do - sui fenomeni di Dossier aggio (ndr) - sono davvero preoccupanti, sono mostruosi. Ma il mio compito è quello di individuare le ... (firenzepost)

(Adnkronos) – "Bisogna tutelare le banche dati, non solo quella della Dna, ma tutte quelle che hanno atti giudiziari". Lo ha detto il procuratore di Perugia ... (webmagazine24)

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "È normale che vi siano degli uomini dello Stato che fanno spionaggio prendendo informazioni su persone che non sono nemmeno ... (liberoquotidiano)

Inchiesta Perugia: Messina (Fdi), 'è normale spiare persone nemmeno indagate': Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "È normale che vi siano degli uomini dello Stato che fanno spionaggio prendendo informazioni su persone che non sono nemmeno indagate e mandano tutto ai giornalisti È un ...lanuovasardegna

Inchiesta Perugia: Borghi (Iv), 'Renzi denunciò nel 2019, allora ci furono reticenze': Lo dice a Radio Radicale il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva e componente del Copasir, a proposito dell'Inchiesta di Perugia. “Queste informazioni sono state solo diffuse ai ...lagazzettadelmezzogiorno

Cantone: Non spetta a me dire se è dossieraggio: Io dico che quella che è stata effettuata da Striano è una ricerca spasmodica di informazioni su una serie di soggetti", le parole del Procuratore di Perugia Raffaele Cantone in commissione ...ilgiornale