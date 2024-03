Inchiesta dossieraggio | Gravina | “Io indagato per difendermi | voglio i nomi dei mandanti”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 7 marzo 2024) (Adnkronos) – "Mi sono dovuto far indagare per potermi difendere contro il secondo, che sono le falsità di qualcuno che si diverte con veline anonime e immagino che la fonte sia sempre la stessa”. Queste la parole del presidente della Figc, Gabriele, a margine dell’incontro con gli arbitri sul caso. "Pur non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.