Incendio in un' abitazione nel Pisano | morte due donne

(Di giovedì 7 marzo 2024) Duedi di 64 e 91 anni sonola scorsa notte a causa di un'innescato probabilmente dal corto circuito di una stufa elettrica in un'di Vico(Pisa). Le fiamme si sono sviluppate nella camera da letto dove dormiva la donna più anziana. L'altra vittima è la donna che l'accudiva, di nazionalità ucraina: la badante, da quanto ricostruito, ha cercato di salvare la 91enne ma è stata sopraffatta dal fumo. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari e i carabinieri.

