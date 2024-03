Incendio in casa | muoiono due donne

(Di giovedì 7 marzo 2024) 9.30in un'abitazione nella notte a Vicopisano, in provincia di Pisa. Una anziana di 91 anni e la sua badante di 64 hanno perso la vita. Le fiamme sono state causate probabilmente dal corto circuito di una stufetta elettrica che era in funzione nella camera da letto della 91enne. La badante, di nazionalità ucraina, ha tentato di salvare l'anziana, ma è stata sopraffatta dal fumo. Sul fatto hanno avviato le indagini i carabinieri, ma i primi accertamenti indicano che si è trattato di un tragico incidente.

