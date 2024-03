Incendio doloso nello storico bar di Sovere | le telecamere incastrano uomo incappucciato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Non ci sono dubbi sull’origine dolosa dell’che nella notte tra mercoledì e ieri marzo ha danneggiato lobar “Le Piante” di. Lehanno ripreso l’intera scena: nelle immagini si vede uncon un paio di guanti che arriva in auto di fronte al locale, scende e versa il contenuto delle taniche all’ingresso del bar. Poi appicca il fuoco e si allontana. A dare l’allarme, attorno all’1.30, è stata una passante: passando in auto ha notato le fiamme che avevano già avvolto il pergolato e immediatamente ha chiamato il numero unico d’emergenza 112. In pochi minuti sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e notato come ci fossero ancora le taniche di liquido infiammabile (probabilmente benzina) abbandonate dal ...