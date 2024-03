Incendio al negozio di polli di Arzano in un palazzo di 5 piani | arrivano i pompieri

(Di giovedì 7 marzo 2024) Le fiamme in un'attività ristorativa in via Cristoforo Colombo, domate dai

L'articolo Santeramo in Colle : incendio in negozio di articoli per l’infanzia <small class="subtitle"> Nella notte </small> proviene da Noi ... (noinotizie)

incendio Nella notte a Santeramo in Colle . Per cause da dettagliare le fiamme si sono sviluppate in un negozio di articoli per l’infanzia . Gravi danni. ... (noinotizie)

Incendio vicino all'asilo nido di Briga Novarese, paura per i bimbi: maestre mettono in salvo i piccoli: Paura per un Incendio all'asilo nido di Briga Novarese, solo la prontezza delle maestre ha evitato il peggio per i bimbi ...notizie.virgilio

Il cappotto resta impigliato e la donna viene sollevata a mezz'aria dalla saracinesca: Una donna di 72 anni nel Galles, a Tonteg, è rimasta bloccata a mezz'aria con la giacca impigliata nella saracinesca di un negozio che stava aprendo. Soccorsa immediatamente dallo stesso commesso, è u ...lanuovasardegna

Ex cartiera Siace di Fiumefreddo di Sicilia: interrogazione parlamentare dell’on. Ersilia Saverino: “Discariche abusive, rifiuti pericolosi interrati e un ‘ecomostro’. L’area dell’ex cartiera Siace di Fiumefreddo di Sicilia versa in un pericoloso stato d’abbandono da quasi vent’anni. Non è stata mai ...gazzettinonline