Incendio a Vicopisano | muoiono due donne per il corto circuito di una stufa

(Di giovedì 7 marzo 2024) Un’anziana e la sua badante di 91 e 64 anni sono morte in unin provincia di Pisa. Il rogo è stato probabilmente innescato daldi unaelettrica. Le fiamme sono partite dalla camera da letto in cui dormiva la donna più anziana. La seconda vittima è di nazionalità ucraina e ha cercato di salvare la 91enne ma è stata sopraffatta dal fumo. Sull’episodio indagano i carabinieri. L’allarme è scattato alle 4.40 nella frazione di San Giovanni alla Vena. Ma quando sono arrivati i vigili del fuoco il fumo aveva invaso completamente l’appartamento. Sul posto intervenuti con i vigili del fuoco e i sanitari anche i carabinieri. Leggi anche: L’del capannone industriale di Trucazzano nel milanese: «Agenti inquinanti nell’aria» – Il video Roma, anziano avvolto ...

