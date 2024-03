Incastrato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza | arrestato “tombinoman” a Sezze

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Pubblicato il 7 Marzo, 2024 E’ statoieri mattina, a, un uomo, pregiudicato, classe 1973, con l’accusa di furto aggravato. L’indagine, condotta di concerto da Polizia Locale e Carabinieri, ha portato all’individuazione della persona, ritenuto responsabile del furto di 45 tombini in ghisa sparitivie del centro e della periferia ditra i mesi di Gennaio e Febbraio. Per arrivare ad individuare l’uomo è stato fondamentale lo studio dei filmativideocamere dima anche, e soprattutto, una intuizione. Impossibile, infatti, vedere in volto la persona, che è stata abile mentre commetteva i furti, ad occultare il proprio volto. L’intuizione è arrivata dalla polizia locale che ha notato alcuni particolari, come la camminata dell’uomo che, ...