(Di giovedì 7 marzo 2024) Nel, secondo dati ancora provvisori, glinel complesso sono diminuiti del 16,1% (-19,2% per quelli in occasione di lavoro, +4,7% per quelli in itinere) ma il contributo maggiore alla riduzione è è stato quello delle lavoratrici, che hanno segnato un -27,6%, mentre la riduzione della quota maschile e? stata dell'8,1%. Lo si legge nel Dossier dell'suglisul lavoro delle. Questi dati , spiega, sono la conseguenza del significativoregistrato neldeida Covid-19, che, dall'inizio della pandemia, hanno riguardato soprattutto le, più numerose nel settore della Sanita? e assistenza sociale, il più a rischio dio professionale. Nel Dossier si sottolinea che le ...

Più di mille persone sono morte sul lavoro in Italia nel 2023. Sono 1.041 , secondo gli open data provvisori resi noti dall’ Inail , l’Istituto Nazionale per ... (ilfattoquotidiano)

Inail, nel 2023 con calo contagi infortuni donne -27,6%: Nel 2023, secondo dati ancora provvisori, gli infortuni nel complesso sono diminuiti del 16,1% (-19,2% per quelli in occasione di lavoro, +4,7% per quelli in itinere) ma il contributo maggiore alla ri ...ansa

Inail, per le donne metà infortuni mortali è in itinere: Per le donne gli infortuni mortali in itinere, ovvero nel percorso tra casa e lavoro, sono circa la metà di quelli complessivi: lo sottolinea l'Inail nel Dossier sugli infortuni per le donne precisand ...ansa

Catania, incontro in Prefettura su emergenza ‘Ciappe Bianche’ a Paternò: “Prima dello sgombero alloggi temporanei per i migranti”: Incontro in prefettura a Catania per trovare gli opportuni provvedimenti alle problematiche legate alla baraccopoli di Ciappe Bianche a Paternò e lavorare per una soluzione definitiva al problema del ...corrieretneo