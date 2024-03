In ricordo di un liberista vero

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il 2 marzo del 2016 ci lasciava Sergio Ricossa. Per chi ha avuto la fortuna di essere suo allievo, questi giorni diin corrispondenza dell’anniversario rappresentano un momento di riflessione, anche per il vuoto che la sua scomparsa ci ha lasciato. Chi segue questa rubrica di Pillole Ricossiane sa che cerchiamo di contribuire a tenere vivo il suo pensiero, e forse qualcuno avrà imparato a conoscerlo e ad apprezzarne la statura e lo stile. La sua opera di divulgazione ci mostra l’enorme produzione come elzevirista e saggista di rango, oltre che di brillante editorialista de La Stampa e poi de Il Giornale (è noto come Montanelli rivendicasse per sé la conquista del Ricossa editorialista e polemista). Ma oltre a questi aspetti più conosciuti, Ricossa fu “semplicemente” fra i maggiori economisti e pensatori italiani del secondo Novecento e dei primi anni del nuovo ...