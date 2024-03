In Lazio si rischia di assistere a una ulteriore limitazione di disponibilità di case popolari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Molto si è discusso di quanto la Regionesta elaborando, rispetto alle modifiche che la Giunta intende apportare alla legge regionale in materia in materia di edilizia residenziale pubblica. Preciso che al momento non esiste un testo certo e l’assessore Ciacciarelli, nell’incontro con i sindacati inquilini, ha tenuto a chiarire che le anticipazioni dei giornali riguarderebbero una bozza del novembre 2023 oggi superata. In realtà l’Assessore regionale alcuni punti strategici li ha confermati. Già il Presidente Rocca nelle settimane scorse aveva parlato di aumenti degli affitti nellee di dare vita a due bandi, uno Ater e uno dei Comuni. Ora l’assessore Cianciarelli ha parlato e aggiunto di voler spacchettare l’attuale patrimonio immobiliare in tre ambiti: a) una parte resterebbe a...