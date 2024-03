In base a quali criteri De Zerbi è considerato un grande allenatore? Perde 4-0 con la Roma

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 7 marzo 2024) Roberto Deè una brava persona. La premessa è d’obbligo. Ed è un fenomeno culturale ancor più che calcistico. Un generatore di proselitismo, qualcuno direbbe alla Zeman. Ma senza avere il fascino socio-culturale-di-denuncia del boemo. Degioca il calcio contemporaneo. Quello che piace tanto soprattutto alla generazione che è cresciuta in una società priva di riferimenti politici. Non hanno vissuto gli anni di piombo ma nemmeno la Pantera universitaria. Niente. E poiché a un certa età hai bisogno di ideologie, e non hai alcun possibilità di ritrovarle a livello politico, ti rifugi (in questo caso) nel calcio. Un bel po’ di adepti disi eccitano fisicamente con le costruzioni del basso, le azioni con uno massimo due tocchi, che a loro dire disegnano sul terreno di gioco figure geometriche mai viste prima. In un simile ...