In aula la sorella e l' amica della principale accusatrice di Ciro Grillo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 7 marzo 2024) AGI - Quattro testimoni delle parti civili saranno sentiti fra oggi e domani in tribunale a Tempio Pausania, in Sardegna, alla ripresa del processo per violenza sessuale di gruppo in cui sono imputati, figlio del fondatore del M5S, Beppe, e tre suoi amici genovesi Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. L'udienza comincerà alle 11.30, per dare l'opportunità ad avvocati e testi di arrivare per tempo in Sardegna dalla penisola. Quella del giorno successivo è prevista per le 10. Saranno ascoltate le testimonianze del padre di 'Roberta' (nome di fantasia), parte offesa nel processo assieme alladei quattro ragazzi. 'Silvia' (altro nome di fantasia), studentessa italo-norvegese ora 23enne, ha denunciato di essere stata stuprata la notte fra il 16 e il 17 luglio del 2019 ...