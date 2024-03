In alcune stanze non arriva la connessione Wi-Fi? Le soluzioni più intelligenti per ovviare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 7 marzo 2024) Se laWifi nonin tutte ledella casa, come si fa per estenderla ovunque? Ecco i sistemi per risolvere il problema. LaInternet è qualcosa di essenziale in casa. Siamo sempre connessi e il Wifi ci semplifica la vita. Ma laWifi non prende più che una metratura definita e se si ha una casa molto grande o su più piani è possibile che la copertura non la comprenda tutta. I modi per estendere laWifi – (Cityrumors.it)Via via che ci si allontana dal segnale, prima ci sono alcuni fastidi e ladiventa lenta e singhiozzante fino poi a scomparire. Sicuramente si tratta di un fastidio da risolvere. Avere una buona copertura in tutti gli ambienti di casa è ormai una necessità per poter collegare vari ...