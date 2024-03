Imprese e artigiani storici protagonisti | il premio nel Salone dei Cinquecento

(Di giovedì 7 marzo 2024) Firenze, 7 marzo 2024 – Una 30e a 30in attività rispettivamente da cinquanta e trent’anni. Proseguono le iniziative per i 75 anni di ConfartigianatoFirenze che, si legge in una nota, domenica 10 marzo dalle ore 9:30, neldei, premieràassociati nell’ambito della 45/a edizione della Giornata dell’Artigianato. Tante dellepremiate sono di Firenze ma anche di Scandicci, di Empoli, del Chianti e del Mugello,che vanno dagli impianti all’edilizia alla gelateria, alle lavorazioni tradizionali fiorentine (cotto e lapideo) fino alle librerie con alcune che superano – di molto – il traguardo dei cinquant’anni. Insieme a loro saranno ...

