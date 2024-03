Impariamo la raccolta differenziata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sangalli e Comune insieme per offrire formazione alle scuole sullae la gestione dei rifiuti. "Per interiorizzare una gestione sostenibile dei rifiuti occorre iniziare dagli studenti, consolidare le loro conoscenze e quelle dei docenti", spiegano i promotori dell’inziativa. L’Amministrazione e l’azienda titolare dell’appalto di igiene urbana hanno così redatto un articolato palinsensto di ecologia urbana (Eco-Impronte) che interesserà gli istituti cittadini in questi due anni. "Per sviluppare questo progetto – spiega Alfredo Robledo, presidente del consiglio di amministrazione di Sangalli – abbiamo scelto il Centro ricerca educazione documentazione ambientale come partner qualificato con solida cultura nell’ambito dell’ambientalismo scientifico, una scuola di formazione con 40 anni di esperienza promossa da Agesci, Italia ...