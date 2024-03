“Impagnatiello mi diceva che Giulia era bipolare” | la testimonianza choc dell’altra fidanzata dell’omicida

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 7 marzo 2024) Nella terza udienza del processo per l’omicidio diTramontano è stata sentita come testimone la ragazza che aveva una relazione parallela con l’assassino reo confesso Alessandro. Si tratta di una donna di 23 anni italo-inglese le cui generalità non sono state rese note: la giovane ha reso le propriain aula, davanti alla Corte d’Assise di Milano, protetta da un paravento per motivi di sicurezza. La ragazza ha raccontato che, così come la vittima dell’omicidio, anche lei era rimasta incinta di, il quale portava avanti le due relazioni in parallelo all’insaputa delle due. “All’inizio sapevo cheviveva in casa con lui, ma da dicembre, gennaio scorso in poi miche non stavano più insieme”, ha spiegato la testimone oggi durante ...