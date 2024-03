Imbarazzo alla Camera | la seduta della commissione antimafia è interrotta dai gemiti di un parlamentare | VIDEO

(Di giovedì 7 marzo 2024) Idi undurante laAttimi didurante laa causa deidi un, che, collegato da remoto, ha evidentemente dimenticato il microfono acceso. La vicenda è avvenuta nella mattinata di giovedì 7 marzo in occasione dell’audizione di Raffaele Cantone, ProcuratoreRepubblica presso il Tribunale di Perugia, sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali. Mentre stava intervenendo il deputato del Pd Andrea Orlando, si sono improvvisamente sentiti una serie di...

"Ma siete sicuri che siamo al festival di Sanremo ? Mamma mia, siete troppo seri, io mi sento fuori luogo! Vi prendete troppo sul serio...". In sala stampa a ... (milleunadonna)

Spettacolo a Indian Wells in occasione di un torneo di doppio di esibizione, la coppia formata da Badosa e Tsitsipas si è lasciata andare ad uno show dopo il ... (fanpage)

I gemiti di un parlamentare durante la commissione antimafia alla Camera: Attimi di Imbarazzo durante la seduta della commissione antimafia alla Camera a causa dei gemiti di un parlamentare, che, collegato da remoto, ha evidentemente dimenticato il microfono acceso.tpi

Commissione antimafia, gemiti durante l'audizione di Cantone: Imbarazzo e risate: (LaPresse) Imbarazzo e sorrisi durante l'audizione di Raffaele Cantone in commissione antimafia. Mentre Andrea Olando gli rivolge una domanda si sentono nettamente alcuni gemiti, che sembrano provenir ...video.corriere

Ornella Vanoni, Imbarazzo in diretta televisiva: “Ma chi c***o se ne frega!” | Fazio non sa più che pesci prendere: Ospite da Fabio Fazio, Ornella Vanoni imbarazza il conduttore con le sue pesanti affermazioni. E ci scappa anche una brutta parola.solospettacolo