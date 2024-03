Imballaggi | nuovo regolamento Ue | accordo raggiunto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il Consiglio e il Parlamento Europeo hannol”per ileuropeo sugli. Si dovrà dire addio aglidi plastica monouso, tra questi ci sono le mono-porzioni di salse (o panna, zucchero, condimenti) che si usano in bar e ristoranti, o i piccoli flaconi di shampoo e bagnoschiuma offerti negli alberghi. Non si parla comunque di cambiamenti immediati, infatti le nuove regole dovrebbero entrare pienamente in vigore nel 2030, e poi essere verificate dopo tre anni. Spariranno i contenitori di plastica per la frutta verdura fresca non trasformata (quindi l’insalata già tagliata è esclusa), per le dosi sotto il chilo e mezzo. Vietate le borse di plastica molto leggere, a parte quando servono per motivi igienici o per prendere gli alimenti ...