Ilva | l’ex ad Lucia Morselli indagata per inquinamento ambientale | “Picchi di benzene”

Tarantini Time Quotidiano“Davvero sconcertanti le dichiarazioni affidate ad una nota stampa da parte del vice presidente nazionale del Movimento 5 Stelle in ... (tarantinitime)

"Un nuovo picco di benzene è stato registrato oggi nel quartiere Tamburi di Taranto, in via Machiavelli, proprio nel quartiere di fronte allo stabilimento ... (quotidiano)

Secondo quanto si apprende da Fonti del Mimit il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha invitato i commissari di Acciaierie d'Italia a fare ... (quotidiano)

Secondo quanto si apprende da Fonti del Mimit il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha invitato i commissari di Acciaierie d'Italia a fare ... (quotidiano)

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – Via libera dell?Aula del Senato al cosiddetto dl ex Ilva che stanzia 320 milioni di euro nel 2024 per un prestito-ponte. Il ... (calcioweb.eu)