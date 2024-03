Ilva | indagato anche l’ex direttore Alessandro Labile nell’inchiesta sui picchi di benzene

(Di giovedì 7 marzo 2024) C’èil nome di, exdello stabilimento di Taranto, nella lista degli indagati per il presunto inquinamento ambientale provocato dalin tempi recenti.è stato dirigente dell’acciaieria tra l’agosto 2022 e il maggio 2023 e risulta sotto inchiesta insieme alad Lucia Morselli. Ai due vengono contestate le medesime ipotesi di reato: la violazione del testo unico sull’ambiente e la rimozione di cautele contro gli infortuni. Entrambi hanno ricevuto l’avviso di proroga delle indagini a gennaio. Gli accertamenti sul presunto sforamento dei limiti disono stati effettuati dai carabinieri del Noe di Lecce, coordinati dai pm Mariano Buccoliero e Francesco Ciardo. In diverse occasioni i ...

