Ilva | indagata l' ex ad Morselli | inquinamento ambientale L’inchiesta ruota attorno ai picchi di benzene registrati

(Di giovedì 7 marzo 2024) Non c'è pace per l'exdi Taranto. Come se non bastasse lo scontro per la gestione dell'acciaieria pugliese, ora si affacciano anche nuove grane giudiziarie. La Procura vuole capire se idi, composto ritenuto cancerogeno dall’Airc, portino "l’impronta” dell’e siano stati causati da negligenze nella gestione dell’acciaieria o da cattive manutenzioni. L’ex amministratrice delegata di Acciaierie d’Italia Lucia- riporta La Gazzetta del Mezzogiorno - è sotto inchiesta a Taranto. Alla manager, in carica fino a poche settimane fa, sono contestate la violazione del testo unicoe la rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Segui su affaritaliani.it