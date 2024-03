Ilva | Ad Lucia Morselli indagata per inquinamento ambientale | “Quantità elevate di Benzene nell’aria”

Questa volta non ha messo in testa il caschetto, anche se assicura che lei e gli operai sono tutti sulla stessa barca. Ray Ban a goccia a velare lo sguardo e ... (ilfattoquotidiano)

Ex Ilva, Lucia Morselli indagata, ex ad di Acciaierie d’Italia accusata di inquinamento ambientale: Non bastavano i problemi di (mala)gestione industriale e occupazionale. Ora, sull’ex Ilva di Taranto torna ad aleggiare lo spettro dell’inquinamento, con Lucia Morselli, ex amministratrice delegata di ...tag24

Fabio Fagnani: Docente, giornalista, cazzaro. Credo di essere ancora un discreto giocatore di calcio, di terza categoria, ma ormai il Padel è la mia droga. Amo le corse, soprattutto su due ruote e con un motore sott ...ilfattoquotidiano

Ex Ilva: indagata per inquinamento l'ex ad Lucia Morselli: Inquinamento ambientale e rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Sono i due reati per le quali risulta indagata Lucia Morselli, ex amministratore delegato di Acciaierie d'Italia, ...tg.la7