Il week-end al cinema | da “Un altro ferragosto” a “Red”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Arriva al“Un”. Il film, che approda nelle sale giovedì 8 marzo, è diretto da Paolo Virzì e nel cast annovera Sabrina Ferilli, Laura Morante, Silvio Orlando, Christian De Sica, Vinicio Marchioni, Rocco Papaleo e Lorenzo Balducci. Altra novità sul grande schermo è costituita da “Kina e Yuk alla scoperta del mondo”, la cui voce narrante italiana è di Benedetta Rossi, la blogger diventata famosa con il suo Canale YouTube “Fatto in casa da Benedetta”. Completano il quadro dei nuovi arrivi “Drive away dolls” e “Red”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi nel-end. GIOVEDI’ 7 MARZO CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo “La sala professori” (ore 21); “Past lives” – versione in lingua originale con ...

Marzo come Gennaio, in questo bizzarro 2024: imbiancate le Alpi già dai 700 metri. La primavera si farà attendere (repubblica)

MALTEMPO: TREGUA, ma non per tutti! Tornerà di prepotenza nel week-end: La situazione meteorologica a scala italica si mantiene estremamente dinamica ed interessante. Vediamo subito l’immagine satellitare in movimento per capire cosa sta succedendo sulle nostre teste: Per ...informazione

Carlos Sainz non si è presentato in conferenza stampa di lancio del week end: cosa è successo al pilota Ferrari: FORMULA 1 - Carlos Sainz, in accordo col team, non si è recato alla conferenza stampa di lancio del week end del GP Arabia Saudita. Lo spagnolo ha avvertito un po' di stanchezza e ha preferito ...eurosport

Meteo: cicloni su mezza Europa nel week-end, occhio in Italia: Il maltempo persistente in Italia e Europa Il maltempo continua a tenere sotto scacco l’Italia e l’Europa, con una serie di perturbazioni che hanno portato piogge abbondanti e nevicate copiose in mont ...meteogiornale