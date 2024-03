Il veronese Luca Falcon muore in Africa | donava protesi ai bisognosi dopo aver perso una gamba

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 7 marzo 2024) Aveva trasformato un tragico incidente in una risorsa per fare del bene.piede esinistra in seguito a un incidente, nel 2016, ilaveva infatti deciso di dedicare la sua vita alla donazione diper i più. Con questo obiettivo, insieme alla moglie Giulia aveva fondato l’associazione «Karma on the road». Riusciva così a combinare il suo scopo alla sua passione, quella per la motocicletta a bordo della quale viaggiava per l’, da Nord a Sud. «Oggi sono tremendamente felice. Sono felice perché il successo è essere liberi o quantomeno essere liberi di essere se stessi», aveva scritto il giorno del suo 35esimo compleanno. Il giorno, ...