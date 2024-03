Il tour europeo dell’uomo di Xi | perché la Cina torna a occuparsi dell’Ucraina

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il contesto è cambiato e laintende sfruttarlo al meglio. Ecco cosa si nasconde dietro la missione di Li Hui in Europa InsideOver.

Il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, ha colto l’occasione dell’invito a partecipare alla Conferenza sulla Sicurezza di Monaco per trasformare la sua ... (formiche)

Dopo il tour sold out nei palasport italiani, Calcutta annuncia quattro concerti in Europa che anticipano il tour estivo Il 22 dicembre scorso, al ... (lopinionista)

Il 25 maggio alla RCF Arena di Reggio Emilia unica tappa italiana del tour , biglietti in vendita sul circuito Ticketone La leggendaria band da milioni di ... (lopinionista)

Ravenna , 27 febbraio 2024 - Ha scelto Ravenna come unica tappa italiana del suo tour europeo . Stiamo parlando di ‘ Anohni ’ (pseudonimo di Anohni Hegart), che ... (ilrestodelcarlino)

Crosses live in Italia. ll progetto elettronico dark wave di Chino Moreno (cantante dei Deftones) arriva per la prima volta in Europa. Crosses – Tour ... (atomheartmagazine)

Europee 2024, Fitto: "Votare è importante soprattutto per chi è critico e vuole cambiare l'Europa": (Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2024 "Un evento importante e positivo perché pone l'obbiettivo della sensibilizzazione alla partecipazione al voto per le europee, soprattutto per i giovani. Con la sce ...affaritaliani

Mika, al via Apocalypse Calypso tour: ecco quando canterà in Italia: Mika ha annunciato la partenza del suo Apocalypse Calypso tour dalla Francia: scopriamo dove e quando il cantante si esibirà in Italia ...tag24

Tech-tour Assolombarda, quando gli studenti scoprono il mondo del lavoro: Il “Tech-tour”, iniziativa di Assolombarda, passa dalla Schindler di Concorezzo. E non solo: 62 imprese e oltre 1500 studenti e studentesse delle classi ...mbnews