Il simbolo anticamorra Ciro Corona ospite del liceo De Luca

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 7 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlArtistico Dedi Avellino, sotto la direzione della Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano, si prepara ad accogliere un incontro di rilevanza sociale sulla lotta alla criminalità organizzata e la gestione dei beni confiscati alle mafie. L’appuntamento è fissato per lunedì 11 marzo alle 10:30, presso l’auditorium della scuola in via Tuoro Cappuccini. L’evento, promosso con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità studentesca e cittadina su queste tematiche cruciali, inizierà con i saluti istituzionali seguiti da un dibattito condotto da esperti del settore. Tra gli ospiti, avremo l’onore di ascoltare il dottor, presidente di (R)Esistenzadi Scampia, che condividerà la sua esperienza e le sue riflessioni sulla lotta alla criminalità organizzata e ...