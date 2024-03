Il Sei Nazioni vale 37 milioni per Roma e il Lazio

(Di giovedì 7 marzo 2024) AGI - Un valore del turismo sportivo generato dal Seidi 37.2di euro per il tessuto economico di. Questo il dato presentato questa mattina alla Regionein attesa della partita Italia- Scozia che si giocherà sabato 9 marzo all'Olimpico per il torneo 6di rugby. Alla presenza del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e del presidente della Regione, Francesco Rocca, è stato illustrato il report sul torneo elaborato da Italiacamp. Il torneo 6di Rugby registra 110.000 tifosi provenienti da tutta Italia e dall'estero e festeggia le nozze d'argento con, dove approdo' per la prima volta, allo Stadio Flaminio, il 5 febbraio del 2000 con lo storico successo degli Azzurri ...

