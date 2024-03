(Di giovedì 7 marzo 2024) L’Italia è disseminata di santuari, monasteri e chiese, e alcune davvero particolari. Degno di nota, unin Molise, davvero speciale, collocato in un piccolo borgo di poco meno di 1600 abitanti, dove è accaduto un fatto straordinario. Siamo a Castelpetroso, un piccolo paesino fra le montagne del Centro Italia, in provincia di Isernia. Al ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il Santuario che sembra un castello delle fiabe, nasconde una storia di apparizioni: L’Italia è disseminata di santuari, monasteri e chiese, e alcune davvero particolari. Degno di nota, un Santuario in Molise, davvero speciale, collocato in un piccolo borgo di poco meno di 1600 abitan ...lalucedimaria

Aree Marine Liguri e Acquario di Genova per protezione e ripristino ecosistemi marini e costieri: La Liguria è un territorio particolare per la sua conformazione: con i suoi 350 km di costa, è inclusa all'interno del Santuario Pelagos e ospita 3 Aree marine protette nazionali - Portofino, Cinque ...parks

Frana sulla Sp12 del Santuario, l'assessore Parodi: "E' èveramente brutta temo che bloccherà la strada per molto tempo": Da accertare le cause del crollo. "Pare manchino armatura e una palificazione per sorreggere la strada su una scarpata moto profonda" ...savonanews