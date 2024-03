Il “ruggito” di Scamacca all’Atalanta tra pressioni | aspettative e fiducia

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 7 marzo 2024) La reazione d’orgoglio di Gianlucacontro lo Sporting: ora duro lavoro e mentalità giusta per riprendersi l’Atalanta “Scusate il ritardo”. È questa la frase venuta subito in mente adopo il goal siglato contro lo Sporting, rievocando un altro centravanti atalantino che ha avuto poche fortune nonostante le grandisu di lui. Battute e riferimenti storici a parte, ciò che è successo ieri è stato assai confortante per il buon Gianluca, sintetizzando ciò che potrebbe essere il numero 90 nerazzurro a Bergamo: un centravanti in grado di prendersi l’attacco se credesse nelle sue capacità e tirasse fuori quella grinta che gli permetterebbe di rompere le difese avversarie. A Lisbona il ragazzo ha tirato fuori una prestazione degna di nota, non solo per il goal del pareggio o per il palo (l’Atalanta ne ha ...