Il Programma Ue per l’industria della difesa è qualcosa | ma non abbastanza Il punto di Braghini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 7 marzo 2024) C’è un po’ di tutto nella proposta del commissario Thierry Breton dell’European defence industry programme (Edip), ampiamente pubblicizzata e anticipata sui media brussellesi e francesi (e non solo). Un’iniziativa che per sé stessa è un importante risultato, utile per “lavorare meglio all’interno del quadro dei Trattati, e urgente per la necessità di organizzarci in questa situazione di crisi.” Queste le affermazioni di Breton che ha delineato, oltre all’articolato quadro giuridico, anche quello finanziario. D’altra parte, Edip è considerato comecomplementare ai programmi pionieristici Asap e Edirpa e “downstream” per supportareoltre il 2025. Il fatto che non sia ricompreso nell’Edip l’auspicato fondo europeo per lacon capacità fino a cento miliardi di euro tramite Eurobonds è esemplificativo, in quanto ...