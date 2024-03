Il progetto per la riqualificazione Telecamere e bus | lotta al degrado

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 7 marzo 2024) La valorizzazione di piazza Baracca fa passi avanti. Una serie di azioni contro il, trasferimento del chiosco di piadina, videosorveglianza potenziata, arredo urbano. Ma non solo, anche mobilità dei turisti. "Si conclude un percorso iniziato un anno e mezzo fa". Così commenta Eugenio Fusignani, vicesindaco e assessore alla sicurezza. Centrale, si può dire, la disponibilità a trasferirsi di Gabriele Folletti, titolare del chiosco di piadina che ha chiuso e riaprirà in piazza Bernini. "Abbiamo deciso insieme, rientra tra le attività finalizzate a rivitalizzare la piazza per farne una porta di ingresso degna di Ravenna" dice Annagiulia Randi, assessora allo Sviluppo economico e attività produttive. Anche se, come aggiunge Fusignani, "la responsabilità delnon è il chiosco in sé, anzi le attività servono a evitarlo, ma purtroppo quando era ...