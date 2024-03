Il problema dei 3 corpi | Netflix svela il trailer finale

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 7 marzo 2024) In vista della premiere mondiale che si terrà domani, venerdì 8 marzo al SXSW Festival di Austin,ha rilasciato ilde”Ildei 3”. Quando andrà in onda ”Ildei 3”? La nuova serie di David Benioff, D.B. Weiss (Game of Thrones) e Alexander Woo (True Blood), tratta dall’omonima trilogia di fantascienza dell’acclamato autore cinese Liu Cixin. La serie, di cui da oggi sono disponibili anche il poster e le nuove foto, debutterà solo sua partire dal 21 marzo 2024. Cast La serie è interpretata da (in ordine alfabetico): Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Liam Cunningham, Eiza González, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, Saamer Usmani, Benedict Wong e ...