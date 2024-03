Il problema dei 3 corpi | il trailer della nuova serie sci-fi di Netflix dai creatori de Il Trono di Spade

Il Prefetto Sgaraglia a Bollate per le esigenze del Nord Ovest: Lo ringraziamo per l’interesse che ci ha dimostrato, sicuri che una collaborazione a 360 gradi possa essere una modalità di costruzione efficace della gestione dei problemi, destinata a dare ...primamilanoovest

Infezioni trasmesse sessualmente. Casi in aumento in Europa. In Italia peggiorano quelli su sifilide, gonorrea, clamidia e Lgv: Per quanto riguarda la sifilide in Italia nel 2022 si sono registrati 2.540 casi per 100.000 abitanti con un tasso del 4,3 ben al di sotto di quello medio europeo (8,8) ma di fatto raddoppiato se ...quotidianosanita

Le conclusioni del convegno promosso dal Freight Leaders Council e Intesa Sanpaolo Innovation Center: Visita privata all’innovativo centro logistico di Torino. Il presidente FLC Massimo Marciani: “Pronti per la rivoluzione ESG” Torino– L’industria logistica deve giocare un ruolo fondamentale nel rende ...ilnautilus