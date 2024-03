Il principe William rompe il silenzio su Kate Middleton | ecco le dichiarazioni del suo portavoce

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ultimamente, Buckingham Palace sembra il set di un dramma in più atti, con colpi di scena che tengono tutti con il fiato sospeso. Al centro di questa tempesta reale ci sono le condizioni di salute di Re Carlo eche hanno scosso profondamente la famiglia Windsor. In questo contesto tutti gli occhi sono puntati sul, la cui assenza dagli impegni ufficiali inizia a pesare. Tutt’un tratto, infatti, si è passati dall’avere troppe persone all’averne troppo poche all’interno della Royal Family, considerando oltretutto anche il fatto che la regina Camilla è volata ai Caraibi per una vacanza: come amava ripetere la regina Elisabetta, “se non sei visto non esisti” e infatti le conseguenze si stanno facendo sentire. Sui social – ma anche sui media britannici – si è sollevato in questi giorni un ...