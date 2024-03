Il prezzo del gas chiude in calo a 25 | 9 euro

Il prezzo del gas è in calo ad Amsterdam . Il contratto Ttf, che è il riferimento per il gas euro peo, segna un calo del 3% a 25,8 euro al megawattora. (quotidiano)

Bce: inflazione ulteriormente calata da gennaio, obiettivo del 2 per cento nel 2025: L'inflazione nell'Eurozona è "ulteriormente diminuita" da gennaio. È quanto comunica il Consiglio direttivo della Banca centrale ...agenzianova

Samsung Galaxy A35 5G e A55 5G: già in vendita in Germania prima del lancio: Trapelati con dettagli sorprendenti nelle scorse settimane e persino recensiti in Russia prima del loro debutto ufficiale, questi dispositivi sono ora disponibili per l’acquisto in Germania, senza ...news.fidelityhouse.eu

Fiat 500X 1.0 T3 120 CV del 2023 usata a Melegnano: DEK:[7904700] AUTO DISPONIBILE E VISIBILE PRESSO LA NS SEDE prezzo VERO SENZA VINCOLI FINANZIAMENTO VETTURA ... scheda potrebbero non coincidere con l’effettivo equipaggiamento del veicolo, a causa ...automoto