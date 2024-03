Il presidente della Figc è indagato dalla procura di Roma con l’accusa di autoriciclaggio

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 7 marzo 2024) IlFederazione italiana gioco calcio Gabriele Gravina èdicondi. Ieri è stato iscritto nel registro degli indagati dopo un incontro di circa un’ora con gli inquirenti richiesti dallo stesso Gravina per chiarire la sua posizione. Le indagini si concentrano su una serie di presunte irregolarità che vanno dall’assegnazione di un bando nel 2018 per il canale tematicoLega Pro di calcio alla società Isg Ginko, alla mancata vendita di una collezione di libri antichi in possesso di Gravina, fino all’acquisto di un appartamento a Milano (anche se su questo punto si potrebbe sollevare una questione di competenza territoriale con ladel ...