Il presidente della Figc è inadagato dalla procura di Roma con l’accusa di autoriciclaggio

(Di giovedì 7 marzo 2024) IlFederazione italiana gioco calcio Gabriele Gravina è indagatodicondi. Ieri è stato iscritto nel registro degli indagati dopo un incontro di circa un’ora con gli inquirenti richiesti dallo stesso Gravina per chiarire la sua posizione. Le indagini si concentrano su una serie di presunte irregolarità che vanno dall’assegnazione di un bando nel 2018 per il canale tematicoLega Pro di calcio alla società Isg Ginko, alla mancata vendita di una collezione di libri antichi in possesso di Gravina, fino all’acquisto di un appartamento a Milano (anche se su questo punto si potrebbe sollevare una questione di competenza territoriale con ladel capoluogo ...

Il caso Gravina ai raggi X. Cosa rischia E cosa succederà in Figc Domande e risposte: Per la sentenza definitiva si può arrivare a sette o otto anni. Quale procura indaga su Gravina La procura di Roma dove ieri il presidente della Figc si è fatto volontariamente interrogare, come ...gazzetta

