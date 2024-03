Il Ppe candida von der Leyen al bis in Commissione | ma non è plebiscito

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 7 marzo 2024) Al congresso di Bucarest, metà dei delegati non vota: per la tedesca 400 sì, 89 no. Imbarazzo nel partito. Weber: “Secondo mandato anche per Metsola all’Eurocamera”. Campagna contro Macron, i socialisti, l’Afd e Le Pen, ma non Meloni e l’Fdp austriaco. L’Italia punta a un commissario vicepresidente. Lega contro: “Ursula ha distrutto l’Europa”