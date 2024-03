Il petrolio chiude in calo a New York a 78 | 93 dollari

Il petrolio è in rialzo a New York , dove le quotazioni guadagnano l'1,33% a 77,51 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio chiude in calo a New York , dove le quotazioni perdono l'1,68% a 78,63 dollari al barile. (quotidiano)

Borsa: Milano chiude positiva, tonfo di Tim dopo il piano: La Borsa di Milano (+0,16%) chiude in rialzo, in linea con gli altri listini europei. Sui mercati torna l'umore positiva dopo le decisioni della Bce. A Piazza Affari tonfo di Tim (-23,8%) dopo il ...ansa

Eni scopre maxi giacimento di petrolio in Costa d'Avorio: Riserve di petrolio fra 1 miliardo e 1,5 miliardi di barili sono stati scoperti da Eni nel mare di fronte alla Costa d'Avorio. Il giacimento, detto Calao, si trova a circa 45 chilometri dalla costa e ...ansa