Il paradosso dell’Antropocene | lo stiamo già vivendo ma per la scienza ancora non è iniziato

(Di giovedì 7 marzo 2024) Una commissione di geologi mette fine (per ora) a un dibattito durato 15 anni: l'Antropocenenon è definibile come un'era geologica, anche se già lo

MUSE – TRENTO * “FUORI ORARIO“: « 4 APPUNTAMENTI PER VIVERE IL MUSEO FINO A MEZZANOTTE, SI INIZIA IL 14/3 CON “DA ZERO A QUANTO“: piccoli esperimenti e dimostrazioni per scoprire il comportamento quantistico dell’elettrone e come questo abbia rivoluzionato ... La fisica quantistica descrive un mondo microscopico pieno di ...agenziagiornalisticaopinione

Atalanta: il paradosso di Scamacca, il dato: Gianluca Scamacca è tornato ieri al gol nell`andata degli ottavi di finale di Europa League , avendo approfittato di un errore della difesa dello Sporting Lisbona.calciomercato

Il paradosso sanitario italiano: eccesso di medici, scarsità di infermieri: Nursing Up, De Palma: «Nel prossimo decennio potremmo avere un surplus di medici, mentre la voragine di infermieri potrebbe diventare insanabile» «La sanità italiana viaggia verso un paradosso ...infooggi