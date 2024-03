Il paradosso del Centro Porsche di Nardò | gli ambientalisti tedeschi protestano | quelli italiani si siedono al tavolo e danno il via libera all’espansione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Sit-in, mozioni, proteste, richieste di spiegazioni. Al comune di Stoccarda il progetto di ampliamento della pista prototipi dinon va proprio giù. Il punto, però, è che quella pista è in Italia. Dove, invece, a far rumore è più il rombo dei motori che la voce di chi vuole tutelare l’ambiente. Per comprendere bene tutti i passaggi di questa vicenda, occorre partire dal principio. LaEngineering dal 2012 è proprietaria delTechnical Center, uno dei più importanti e rinomati centri di sperimentazione del mondo, nel quale si effettuano i test su veicoli e prototipi. È lo stesso circuito a 4 velocità, dove recentemente ha perso la vita, a bordo di una moto durante un test di frenata, il collaudatore Mattia Ottaviano, per cause che saranno accertate dalla Procura di Lecce. Nei mesi scorsi il colosso tedesco ha ...