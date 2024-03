Il pane al supermercato A Roma un esempio virtuoso da replicare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 7 marzo 2024) Questa è la storia di un giovane panificatore, tra i più bravi di, che ha aperto un panificio dentro un, per poi tornare a casa, nel suo Forno degli Amici. Ma il panificio delè rimasto in buone mani. Artigianale e industriale. Ha ancora senso contrapporli? Artigianale e industriale. Ha ancora senso contrapporli? O forse è il caso di superare la dicotomia tra “buoni” e “cattivi” perché la realtà, oggi, è molto più complessa di così? E soprattutto può contare di tecnologie che un tempo non c'erano. Crediamo che la definizione (estesa) di artigianale, inteso come “fatto con mezzi scarsi”, non abbia più molto senso. «Abbiamo creato un laboratorio super organizzato, con celle di lievitazione su misura, perché l'obiettivo era produrre 400 chili dial giorno in 19 tipologie, senza avere ...