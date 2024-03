Il Palio in Regione | Uno sforzo collettivo

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il programma deldei Somari di Torrita inizierà il 16 marzo ma i preparativi sono già iniziati con l’atmosfera frizzante di marzo che anima le otto contrade. Ieri vetrina fiorentina al Consiglio regionale con la conferenza di presentazione dell’evento, in cui sono intervenuti Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale ; Elena Rosignoli, consigliera regionale; Laura Rosignoli, in rappresentanza dell’Associazione Sagra San Giuseppe e Giacomo Grazi, sindaco di Torrita di Siena. "Ildei Somari – ha dichiarato Mazzeo – è la chiara rappresentazione del fatto che quello che siamo oggi è il frutto delle tradizioni passate, le quali vanno sostenute e finanziate affinché non vengano perse con il tempo. Ed è grazie ad eventi come questi, che hanno alla base unounico, se siamo riusciti a ...

