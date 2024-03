Il padre della patria che spaventò Mussolini

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Dei tre grandi delitti politici che hanno segnato e cambiato la storia dell’Italia unita, il delitto Matteotti (gli altri due sono il regicidio di Umberto e l’affare Moro) è forse quello che ha più colpito con le sue implicazioni il cuore del potere in quel momento in auge e che perciò ha rischiato più degli altri due di far crollare il sistema. Mai come con Matteotti era direttamente finito implicato il vertice dello Stato. Su ciò che accadde a Roma il pomeriggio del 10 giugno 1924 si sono scritti infatti migliaia di libri, ricostruzioni storiche, si sono girati film e documentari, tutti alla ricerca di una risposta che finora nessuno era riuscito a dare in maniera certa, né in sede storica e men che mai processuale: fu Benitoa dare l’ordine esplicito di uccidere Matteotti o il presidente del consiglio si era limitato sbrigativamente a chiedere che al ...