Il nuovo governo europeo? Non più con sole 3 gambe Mauro Ppe spiega chi ci sarà

(Di giovedì 7 marzo 2024) I popolari hanno un manifesto programmatico, mentre i socialisti solo ideologia: da questo assunto del numero uno del Ppe, Manfred Weber, ha preso spunto il congresso dei popolari europei a Bucarest che, oltre a investire Ursula Von der Leyen del ruolo di candidata a presidente della Commissione Europea, ha presentato un folto manifesto valoriale sul quale costruire alleanze e strategie. Formiche.net ha raggiunto al telefono in Romania l’ex ministro della difesa Mario, presente al congresso del Ppe assieme ad una delegazione di Base Popolare, composta da Giuseppe De Mita, Gaetano Quagliariello, Gianmarco Spacca. Qualcuno sta parlando di “virata a destra dei popolari”, perché all’interno del manifesto ci sono dei segnali di un riposizionamento su alcuni temi: è così? Posso capire la libertà di opinione e la volontà di interpretare, senza condizionamenti, quanto ...

E il quarto giorno, Giorgia Meloni fece retromarcia. In televisione aveva fatto esplicito riferimento alle istituzioni colpevoli di aver criticato le ... (ilgiornaleditalia)

“La patente a crediti non può essere la soluzione per rendere ancora più sicuri i lavoratori delle nostre aziende”. Questo il commento che arriva da CNA ... (newsagent)

ASML vuole crescere: Paesi Bassi ed Europa in stato di allarme: ASML, produttore di macchinari litografici avanzati, paventa l'idea di espandersi fuori dai confini dei Paesi Bassi. All'ordine del giorno vi sono diversi problemi, tra cui le politiche anti immigrazi ...hwupgrade

Stellantis, in Brasile un piano record da 5,6 miliardi. Anche il governo Lula celebra l'investimento: Arriveranno 40 nuovi prodotti e tecnologie innovative ... se ci sarà il sostegno dei sussidi del governo per incentivare la vendita di veicoli elettrici. « Stellantis - ha osservato il Ceo - in Italia ...motori.ilmessaggero

Mandorino (Cittadinanzattiva): “Occorre sanare un ritardo di anni ed evitare nuove proroghe del Decreto tariffe”: "Il commento del Sottosegretario Gemmato a proposito del provvedimento emanato oggi sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e protesica ci rassicura sul fatto che, nel mentre è intenzione del ...quotidianosanita