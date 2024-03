Il nodo delle due mamme per lo stesso figlio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 7 marzo 2024) Si può giustificare e da un punto di vista naturale, e giuridicamente parlando, l' esistenza in una famiglia con due donne, o ritenute tali, e una cui vengono attribuite due madri? Come anche in Italia ora. Un conflitto attualmente in atto tra autorità civili e giudiziarie che sta scombussolando l' assetto sociale.O non è questa una lampante assurdità giuridica dal momento che per madre (mamma nel termine più nobile) si è sempre inteso genericamente e letteralmente "una donna che ha concepito e partorito un"? Mi riferisco precisamente ad una donna tradizionalmente considerata nei rapporti con figli e marito in una casa di cui ha cura e il governo. Rolando Ferrarese