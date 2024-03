Il Napoli può approfittare delle emergenze a centrocampo di Torino e Barcellona

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 7 marzo 2024) Domani ilaffronterà ilper la 28esima giornata di Serie A. Inoltre, gli azzurri si stanno preparando in vista di martedì 12 marzo, quando affronteranno ilnel ritorno degli ottavi di Champions League. La situazione dicontro ilEntrambe le avversarie delstanno riscontrando. I granata domani dovranno fare a meno di Samuele Ricci (squalificato), Ivan Ilic (lesione al legamento collaterale del ginocchio, fuori 5-6 settimane) e Adrien Tameze (infortunio muscolare). La panchina del Toro domani sarà ridotta al minimo, gli azzurri potranno quindidi questo deficit per centrare la terza vittoria consecutiva in campionato. Non è ...